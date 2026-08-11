سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر وينذر بتعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك بشكل مؤقت أمام تلك الضغوط السلبية.