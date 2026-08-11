سعر النحاس يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 11-8-2026

لا يزال سعر النحاس متمسكا بالمسار الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة والذي يمتد دعهما الرئيسي حاليا نحو 6.3700$ لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 6.6000$ محاولا التقاط العزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف المحاولات الصاعدة.

يتطلب من السعر حاليا الثبات فوق مستوى 6.6500$ ليعزز ذلك فرص استهدافه لمحطات إيجابية جديدة باستهدافه أولا لمستوى 6.7400$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب تاريخية جديدة بتجاوزه للقمة المستقرة عند 6.8000$ لنتوقع تشكيل مستوى 6.8700$ المحطة الأولى أمامه وصولا نحو 7.0200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.7400$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع