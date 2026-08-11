سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– توقعات اليوم 11-8-2026

لا يزال سعر البلاتين متمركزا حتى هذه اللحظة دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك فرص استئنافه للمحاولات الصاعدة لنلاحظ استسلامه المستمر لسيطرة الميل الجانبي بثباته قرب مستوى 1758.00$.

في حال تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية سيجبره ذلك على تفعيل المسار السلبي من جديد لنتوقع تسلله بذلك بشكل تدريجي نحو 1685.00$ و1642.00$, بينما اختراقه للمقاومة سيفتح أمامه باب لاستئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 1825.00$ وصولا للهدف التالي المستقر قرب 1870.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1700.00$ و 1790.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة