الاقتصاد

سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– توقعات اليوم 11-8-2026

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سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– توقعات اليوم 11-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 04:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

لا يزال سعر البلاتين متمركزا حتى هذه اللحظة دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك فرص استئنافه للمحاولات الصاعدة لنلاحظ استسلامه المستمر لسيطرة الميل الجانبي بثباته قرب مستوى 1758.00$.

 

في حال تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية سيجبره ذلك على تفعيل المسار السلبي من جديد لنتوقع تسلله بذلك بشكل تدريجي نحو 1685.00$ و1642.00$, بينما اختراقه للمقاومة سيفتح أمامه باب لاستئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 1825.00$ وصولا للهدف التالي المستقر قرب 1870.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1700.00$ و 1790.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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