تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-08-2026

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح السابقة، كما يحاول السعر أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استئناف مكاسبه القوية من جديد.