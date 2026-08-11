الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 10:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح السابقة، كما يحاول السعر أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استئناف مكاسبه القوية من جديد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا