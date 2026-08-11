تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 64,000$، وهو ما أكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.