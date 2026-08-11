الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:00 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 64,000$، وهو ما أكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى اللحظي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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