الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تراجع سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله لمستوى المقاومة 89.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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MO Nasa

MO Nasa

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