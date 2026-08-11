تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-08-2026

تراجع سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله لمستوى المقاومة 89.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.