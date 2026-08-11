تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-08-2026

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليلامس السعر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثر السعر في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.