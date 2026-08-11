الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليلامس السعر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثر السعر في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا