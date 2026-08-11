الاقتصاد

سعر سهم ألتا بيوتي (ULTA) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر سهم ألتا بيوتي (ULTA) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:20 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تراجع سعر سهم ألتا بيوتي ULTA BEAUTY (ULTA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 516.35$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 579.45$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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