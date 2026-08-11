سعر سهم ألتا بيوتي (ULTA) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 11-08-2026

تراجع سعر سهم ألتا بيوتي ULTA BEAUTY (ULTA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 516.35$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 579.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد