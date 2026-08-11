سعر Abbott Laboratories (ABT) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 11-08-2026

ارتفع سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 102.90$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 114.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد