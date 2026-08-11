سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 11-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 54.50$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 63.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد