الاقتصاد

سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم DOCUSIGN (DOCU) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تراجع قليلاً سعر سهم DOCUSIGN, INC (DOCU) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 54.50$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 63.90$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا