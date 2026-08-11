سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 11-08-2026

تراجع سعر سهم ENPHASE ENERGY, INC (ENPH) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، مع بدء ظهور تقاطع سلبي يزيد من احتمالات هذا السيناريو.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 46.60$، ليستهدف مستوى الدعم 35.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط