الاقتصاد

سعر سهم Nu Holdings (NU) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم Nu Holdings (NU) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم Nu Holdings (NU) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 11:22 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

يستقر سعر سهم Nu Holdings Ltd. (NU) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.33$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 14.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا