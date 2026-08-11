سعر سهم Nu Holdings (NU) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

يستقر سعر سهم Nu Holdings Ltd. (NU) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.33$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 14.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد