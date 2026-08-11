زي كاش كوين (ZECUSD) يستقر عند عنق تركيبة فنية سلبية – تحليل فني – 11-08-2026

يستقر سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليصل السعر إلى مستوى الدعم المحوري 488.00$، فهذا الدعم يمثل عن تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، وقد جاء هذا بالتزامن مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، قد يدعم تماسك لحظي ومؤقت للسعر خاصة في حالة ثبات هذا الدعم قد يدفعه للارتداد الحذر أو التداولات الجانبية المتذبذبة في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 488.00$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 458.00$ كهدف سعري لنموذج القمة المزدوجة.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط