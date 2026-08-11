النفط يواصل الارتفاع مع انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع استمرار اضطراب تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتيح إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% إلى 88.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 83.47 دولار للبرميل.

تعقد المفاوضات

كان الخامان قد قفزا بأكثر من 5% يوم الاثنين، بعدما رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام بمطالب من جانبه، من بينها أن تدفع طهران تعويضات عن أشخاص قُتلوا في حروب وهجمات واحتجاجات، وهو ما من المرجح أن يزيد تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وإنها قامت بتمشيط الممر المائي الاستراتيجي بحثاً عن ألغام إيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن أن حركة المرور عبر مضيق هرمز انخفضت إلى ست سفن يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.

وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، قال محللو باركليز إن صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز بلغ في المتوسط 3 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، مقابل 4.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.

وقبل اندلاع الصراع مع إيران في أواخر فبراير، كان نحو خُمس الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز.

اضطرابات الشحن مستمرة

تعرضت سفينة شحن لهجوم يوم الثلاثاء من جانب جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم.

وفي الوقت نفسه، تعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خاماً للتسليم الفوري في مناقصة، وهي المناقصة الثامنة للشركة منذ بداية يونيو، في إطار جهود شركة النفط الحكومية الإماراتية لنقل النفط من منطقة مضيق هرمز.