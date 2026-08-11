الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 16:04 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

يتسم سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل الزوج مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا