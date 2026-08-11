تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026

يتسم سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل الزوج مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.