تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 11-08-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل دوره في تعزيز فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.