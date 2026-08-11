الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 16:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

عاود سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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