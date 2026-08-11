تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-08-2026

عاود سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.