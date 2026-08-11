الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 16:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد ليكسر مستوى الدعم المهم 64,000$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وقد جاء انخفاض السعر بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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