تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-08-2026

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد ليكسر مستوى الدعم المهم 64,000$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وقد جاء انخفاض السعر بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.