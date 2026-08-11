شكرا لقرائتكم خبر عن فجوة أسعار النحاس تشير إلى أزمة في الإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس الفوري في الابتعاد عن أسعار العقود الآجلة. ففي تعاملات الثلاثاء، جرى تداول النحاس النقدي في بورصة لندن للمعادن (LME) بزيادة تقارب 200 دولار للطن المتري مقارنة بعقد الثلاثة أشهر، وهي أكبر علاوة سعرية تقريباً في عشرة أشهر.

وتُعرف هذه الفجوة باسم الكونتانغو العكسي (Backwardation)، وهي الحالة التي يكون فيها سعر التسليم القريب أعلى من سعر التسليم في وقت لاحق، وعادةً ما تعكس حاجة المشترين إلى المعدن بشكل فوري.

وقالت رويترز إن الفارق بين سعر النحاس النقدي وعقد الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بلغ 196 دولاراً للطن، وهو أكبر فارق منذ 13 أكتوبر من العام الماضي، مع استمرار تراجع المخزونات المتاحة في البورصة.

وانخفضت مخزونات النحاس «المتاحة» في بورصة لندن للمعادن إلى 90,025 طناً، وهو ما يعادل أكثر قليلاً من يوم واحد من الاستهلاك العالمي، بينما استقرت المخزونات في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة فوق مستوى 70 ألف طن بقليل.

وتعرضت الإمدادات لضربة إضافية بعد أن أدى اضطراب في عمليات مصهر غريسيك التابع لشركة فريبورت إندونيسيا، الذي يعالج الخام المستخرج من منجم غراسبرغ، إلى تأجيل بعض صادرات النحاس، وفقاً لما ذكرته أميليا فو، المحللة في بنك الصين الدولي (Bank of China International).

وفي المقابل، تراكمت مخزونات النحاس في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت مخزونات كومكس (COMEX) لمدة 36 يوماً متتالياً لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 658,502 طناً، قبل احتمال فرض رسوم جمركية على الواردات.

ويؤدي ذلك إلى خلق سوق تظهر فيه حالة شح الإمدادات ليس فقط من خلال السعر الرئيسي للنحاس، وإنما أيضاً عبر فروق الأسعار ونقص المعروض في بعض المناطق.

علاوة السعر الفوري تضغط على المتداولين والمستهلكين

عندما يجري تداول النحاس النقدي بسعر أعلى بكثير من عقد الثلاثة أشهر، فإن السوق يعكس قيمة واضحة للحصول على «النحاس الآن».

وهذا الأمر مهم بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة، لأن تجديد المراكز قصيرة الأجل قد يبدأ في الإضرار بالعوائد؛ إذ يميل المتداول إلى بيع العقد الذي يقترب موعد استحقاقه بسعر أقل، ثم شراء العقد التالي بسعر أعلى، ما يؤدي إلى استنزاف العوائد بمرور الوقت.

كما تشجع علاوة السعر الفوري على المراجحة بين المخزونات، أي نقل المعدن القابل للتسليم إلى البورصة والموقع الذي يدفع فيه المشترون سعراً أعلى، بدلاً من إبقائه مخزناً في مكان آخر.

ومع وصول المخزونات المتاحة في بورصة لندن للمعادن إلى 90,025 طناً، مقابل تسجيل مخزونات كومكس مستوى قياسياً عند 658,502 طناً مع تزايد مخاطر فرض رسوم جمركية، قد تصبح إشارات الأسعار أكثر تعقيداً، مع اتساع الفجوات بين أسعار النحاس في الولايات المتحدة وأسعاره في بورصة لندن.

وبالنسبة لمستخدمي النحاس الذين يحتاجون إلى تسليم فوري، قد يترجم ذلك إلى ارتفاع تكاليف التحوط وزيادة حجم رأس المال العامل المرتبط بالمخزونات.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر أيلول في تمام الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 6.65 دولار للرطل.