انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية بفعل الضغوط على القطاع التكنولوجي

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، تحت ضغط أسهم التكنولوجيا، وذلك في ظل المخاوف من انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 221.79 نقطة، أو 0.41%، إلى 54,197.77 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 2.27 نقطة، أو 0.03%، إلى 7,750.84 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 92.18 نقطة، أو 0.35%، إلى 26,513.18 نقطة.

عدم يقين بشأن الاتفاق

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لـ«بلومبرغ نيوز» إن المؤشرات الصادرة خلال الأيام الأخيرة تشير إلى أن اتفاق السلام بات قريباً.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية القطرية أن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة.

بيانات اقتصادية

وتترقب الأسواق بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها على مدار اليومين المقبلين، والتي ستكون حاسمة في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل تركيز البنك المركزي على تحقيق هدف التضخم وموقف رئيسه كيفن وارش من تقليص التوجيهات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وانقسم المتداولون تقريباً بالتساوي بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو يقرر الإبقاء عليها دون تغيير، وفقاً لأداة CME FedWatch.

وظل مؤشرا «إس آند بي 500» و«داو جونز» بالقرب من أعلى مستوياتهما على الإطلاق التي سجلاها الأسبوع الماضي، بينما لا يزال «ناسداك» على بعد أكثر من 2% من أعلى مستوى قياسي له، لكنه يتداول أعلى بكثير من مستوياته المنخفضة في يوليو، عندما تراجع المؤشر الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 10% من ذروته.