شكرا لقرائتكم خبر عن مع احتمالات إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.. ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حتى مع اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إجراءات للحد من ما يُعرف بـ«التوجيه المستقبلي»، أو الطريقة التي يرسل بها البنك المركزي إشارات بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية، يتوقع المستثمرون إلى حد كبير ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، بينما بحث المسؤولون الخطوات المقبلة في ظل بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وصوّتت أغلبية من 9 أعضاء مقابل 3 الشهر الماضي لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي على الاقتراض ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وعلى الرغم من صدور تقرير وظائف جاء أضعف من المتوقع، فمن المنتظر أن تظهر بيانات التضخم لشهر يوليو ارتفاعاً متواضعاً جديداً، ما يبقي احتمال رفع الفائدة في سبتمبر «قائماً بقوة»، وفق مذكرة صادرة في 7 أغسطس عن «بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش».

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين، والتي تتضمن بيانات يوليو.

وقال بيتر جراف، كبير مسؤولي الاستثمار في «أموبا لإدارة الأصول – الأمريكتين»، في بيان الجمعة، إن تقرير الوظائف المخيب للآمال على نطاق واسع لشهر يوليو يشير إلى أن الحظ ربما أصبح أكثر أهمية بالنسبة للبنوك المركزية من المهارة، مضيفاً أن النهج الحذر الذي يتبعه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في السياسة النقدية يبدو أنه تأكدت صحته في ظل ما يبدو أنه سوق وظائف يزداد ضعفاً.

وتشير تسعيرات السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر، لكن احتمالات رفعها في أكتوبر تبدو أكبر، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ«سي إم إي جروب».

وقال مارك هامريك، المحلل الاقتصادي ومؤسس «ذا هامريك بريف»: «التوقعات تشير إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وقد ترتفع أكثر».

إلا أن أي تحرك نحو رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، في وقت تتزايد فيه بالفعل ضغوط القدرة على تحمل التكاليف.

كيف تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول على أموالك؟

قال هامريك: «لم يحصل المستهلكون والأسر والأفراد على الانفراجة التي كانوا يتطلعون إليها من التضخم»، مضيفاً أن بعضهم لجأ إلى الاقتراض لسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار وموارده المالية، خصوصاً في حال عدم امتلاكه مدخرات كافية.

وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة. ويواجه المستهلكون تكاليف أعلى على الرهون العقارية وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، إلى جانب منتجات مالية أخرى.

وعموماً، ترتبط أسعار الفائدة قصيرة الأجل على ديون المستهلكين ارتباطاً وثيقاً بـسعر الفائدة الأساسي (Prime Rate)، الذي يزيد عادة بنحو 3 نقاط مئوية على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

أما أسعار الفائدة طويلة الأجل، فتعتمد بدرجة أكبر على توقعات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.

فعلى سبيل المثال، تتبع معدلات الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لمدة 15 و30 عاماً عادةً عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقد ارتفعت إلى حد كبير بسبب صعود عوائد السندات بشكل عام منذ تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً للمحافظ الحالي جيروم باول في 22 مايو.

وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن رسائل البنك المركزي بشأن كيفية تصحيح هذا الوضع «مربكة وغائبة في الوقت نفسه».

لكن ارتفاع أسعار الفائدة له جانب اقتصادي إيجابي أيضاً، إذ يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق والاقتراض، ما يساهم في تهدئة الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية على الأسعار.

وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف أزمة القدرة على تحمل تكاليف النفقات اليومية، مثل البقالة والمواد الغذائية، التي أصبحت تمثل نقطة ضغط رئيسية بالنسبة إلى معظم الأسر الأمريكية.

وقال هامريك: «قد يكون وصف بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بأنها نعمة مختلطة أمراً مبالغاً فيه، لكن هناك جوانب إيجابية يمكن البناء عليها».