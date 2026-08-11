الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء مقتربة من أعلى مستوى لها في نحو شهرين، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4428.2 دولار للأوقية بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 5 يونيو عند 4,434.84 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% إلى 4,444.70 دولار للأوقية.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، متجاوزة أعلى مستوى لها في أسبوع، ما زاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

بيانات التضخم الأمريكية

ويترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء، تليها بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 48% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعاً من 44% يوم الاثنين، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ«سي إم إي».

وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الاثنين، إنها ترى أن الوقت مناسب لبدء رفع أسعار الفائدة تدريجياً، لتجنب الحاجة إلى زيادات أكبر وحادة في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جزءاً من جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نظراً إلى أنه لا يدر عائداً.

حرب إيران

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، مطالباً طهران بدفع تعويضات عن الأشخاص الذين قُتلوا في الحروب والهجمات والاحتجاجات، وهو ما زاد حالة عدم اليقين المحيطة بالجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.