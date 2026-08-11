الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع أسعار النفط

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في شهرين مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، مدعوماً بصعود أسعار النفط، إلا أن مكاسبه ظلت محدودة قبيل صدور تقرير التضخم الأمريكي.

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.1% إلى 1.3920 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 71.84 سنتاً أمريكياً، بعدما سجل خلال تعاملات اليوم أقوى مستوى له منذ 10 يونيو عند 1.3916.

وقال محللون إن «الدولار الكندي يواصل التداول مستفيداً من عوامل داعمة»، مشيرين إلى أن بيانات الوظائف القوية للغاية مؤخراً وارتفاع أسعار النفط ساعدا في دعم العملة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي أضاف 75,100 وظيفة في يوليو، فيما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين.

وارتفع سعر النفط الأمريكي، أحد أبرز صادرات كندا، بنسبة 1.3% إلى 83.16 دولار للبرميل، بينما قيّم المستثمرون مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وعلق المحللون قائلين: «مع خلو الأجندة المحلية من البيانات اليوم، من المرجح أن يواصل الدولار الكندي التحرك وفق أسعار الطاقة واتجاه الدولار على نطاق واسع، قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً»، مضيفين أن «أخبار التجارة لا تزال تمثل أحد المخاطر الرئيسية على حركة السوق».

ويعمل مسؤولون كنديون وأمريكيون على إعداد اتفاق تجاري محتمل لعرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وفقاً لما أوردته شبكة «سي بي سي نيوز»، نقلاً عن مصادر لم تكن مخولة بالحديث علناً.

وكان ترامب قد اقترح مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الكندية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، فيما يجتمع ممثلو التجارة الكنديون مع المسؤولين الأمريكيين بصورة منتظمة في محاولة لتجنب فرض هذه الرسوم.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تسارع التضخم في أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه في يونيو.

وتراجعت عوائد السندات الكندية على مختلف آجال الاستحقاق، متتبعة تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 3.695%، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ مايو 2024 عند 3.755%.