أرباح السعودي الألماني الصحية ترتفع إلى 34.35 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026

كشفت نتائج شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 73.31%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الربح إلى 34.35 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 19.82 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي نتيجة النجاح في استحداث وتوسيع مصادر إيرادات جديدة، بما في ذلك التوسع في خدمات الرعاية الطبية التخصصية والخدمات الجراحية، إلى جانب انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، ومصاريف التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 2.63% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 33.47 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 90.86 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 75.49 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 20.36%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 6.89% في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 845.52 مليون ريال، مقارنة بـ 790.99 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، تراجع صافي الربح إلى 67.82 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 186.12 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 63.56%.