الاقتصاد

سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) يمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) يمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 03:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

ارتفع سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليتخطى السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة على تعزيز فرص صعود السهم على المدى القريب خاصة في حالة تأكيد تخلصه من هذا الضغط السلبي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 124.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 135.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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