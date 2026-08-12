الاقتصاد

سعر سهم الدريس (4200) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر سهم الدريس (4200) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 03:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

قفز سعر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (4200) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب إعادة اختبار خط اتجاه رئيسي هابط كان السهم قد اختراقه في وقت سابق وجاء هذا الاختبار كدعم للسعر، والذي تزامن مع ارتكازه للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ضاعف من الضغط الإيجابي حول السهم دفعه لتحقيق تلك المكاسب والتي تعتبر أرضية قوية لاستعادة تعافيه وتمديد تلك المكاسب في إطار الاتجاه التصحيحي الصاعد، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 111.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 131.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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