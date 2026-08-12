سعر سهم الدريس (4200) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 12-08-2026

قفز سعر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (4200) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب إعادة اختبار خط اتجاه رئيسي هابط كان السهم قد اختراقه في وقت سابق وجاء هذا الاختبار كدعم للسعر، والذي تزامن مع ارتكازه للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ضاعف من الضغط الإيجابي حول السهم دفعه لتحقيق تلك المكاسب والتي تعتبر أرضية قوية لاستعادة تعافيه وتمديد تلك المكاسب في إطار الاتجاه التصحيحي الصاعد، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 111.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 131.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد