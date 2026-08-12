سعر سهم ام آي اس (7200) يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 12-08-2026

واصل سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليسجل مستويات تاريخية جديدة في كل جلسة، ليصل إلى مستوى المقاومة النفسي 300.00 ريال، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ويأتي ارتفاع السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس بشكل مباشر على أداء السهم في إشارة قوية على قوة المسار الصاعد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 300.00 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة مقاومته التالية عند سعر 320.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد