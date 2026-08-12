الاقتصاد

سعر سهم صناعات كهربية (1303) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر سهم صناعات كهربية (1303) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 03:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

مدد سعر سهم شركة الصناعات الكهربية (1303) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، والذي تزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.05 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 17.08 ريال.

 

توقعاتنا لسعر السهم: صاعد 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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