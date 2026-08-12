سعر سهم الوسائل الصناعية (4148) يلامس مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-08-2026

واصل سعر سهم الوسائل الصناعية (4148) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى مستوى المقاومة المحوري 3.30 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم قوي حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب، في ظل تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 3.30 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 3.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد