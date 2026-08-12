سعر سهم الشرقية للتنمية (6060) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-08-2026

اكتسى سعر سهم شركة الشرقية للتنمية (6060) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة 15.10 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا ب تحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وما ضاعف من هذا الضغط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.75 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 16.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد