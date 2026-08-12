سعر سهم الأهلى ريت 1 (4338) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-08-2026

قفز سعر سهم الأهلى ريت 1 (4338) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 6.75 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح له المجال لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 6.75 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 7.15 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد