الاقتصاد

سعر سهم مبكو (1202) يشهد زيادة كبيرة في احجام التداول – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر سهم مبكو (1202) يشهد زيادة كبيرة في احجام التداول – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 03:46 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

صعد سعر سهم مبكو (1202) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً بخروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما يمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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