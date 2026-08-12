سعر سهم مبكو (1202) يشهد زيادة كبيرة في احجام التداول – توقعات اليوم – 12-08-2026

صعد سعر سهم مبكو (1202) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً بخروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما يمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد