سعر سهم عناية (8311) يقلص من مكاسبه – توقعات اليوم – 12-08-2026

عزز سعر سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه خلال الجلسة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه خاصة في حالة تخلصه من الضغط السلبي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد