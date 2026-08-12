الاقتصاد

سعر الفضة يترقب تعافيًا جديدًا بدعم من مؤشرات القوة النسبية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر الفضة يترقب تعافيًا جديدًا بدعم من مؤشرات القوة النسبية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 00:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

تقدم سعر الفضة (SILVER) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع احتفاظ السعر بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له دعمًا ديناميكيًا يعزز من فرص استمرار التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع البيعي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي، الأمر الذي يدعم تحسن الزخم ويعزز من فرص استئناف المسار الصاعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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