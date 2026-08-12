الاقتصاد

سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية قوية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية قوية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 01:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، وهو ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر ويدعم استمرار المسار الصاعد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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