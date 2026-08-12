سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية قوية – توقعات اليوم – 12-08-2026

صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، وهو ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر ويدعم استمرار المسار الصاعد.