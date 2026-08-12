سعر البتكوين (BTCUSD) يرتد بحذر وسط استمرار الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 12-08-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب طفيفة وحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جانب من خسائره السابقة، إلا أن السعر لا يزال متأثرًا بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، إلى جانب استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف بعضاً من تشبعها البيعي، ما يعكس عودة الضغوط السلبية ويعزز احتمالات استمرار التراجع وتسجيل المزيد من الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة.