سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 12-08-2026

يشهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات جانبية متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المهم والعنيد 1.3500، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة اكبر على استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة.