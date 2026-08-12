سعر الدولار مقابل الين يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 12-08-2026

اتسم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولات متذبذبة تميل نحو الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يؤكد استقرار الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعكس تحسن الزخم ويدعم فرص مواصلة الصعود وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.