الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعزز اتجاهه الهابط بإشارات فنية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعزز اتجاهه الهابط بإشارات فنية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 01:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف جانب من تشبعه البيعي بها، وهو ما يعكس عودة الضغوط السلبية ويعزز من فرص استمرار المسار الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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