سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعزز اتجاهه الهابط بإشارات فنية – توقعات اليوم – 12-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف جانب من تشبعه البيعي بها، وهو ما يعكس عودة الضغوط السلبية ويعزز من فرص استمرار المسار الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة.