الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعيد الزخم أمام مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعيد الزخم أمام مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 01:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 0.7065، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يدعم استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما يعكس تحسن الزخم ويدعم فرص مواصلة الصعود ومحاولة تجاوز مستوى المقاومة المحوري خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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