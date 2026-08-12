سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعيد الزخم أمام مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 12-08-2026

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 0.7065، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يدعم استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما يعكس تحسن الزخم ويدعم فرص مواصلة الصعود ومحاولة تجاوز مستوى المقاومة المحوري خلال الفترة القريبة المقبلة.