شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن قمة شهرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تتداول قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين

•استمرار غموض مفاوضات هرمز بين الولايات المتحدة وإيران

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن مستوياته الأعلى في شهرين ، بسبب تجدد عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع الإقبال على شراء العملة الأمريكية ،بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية حول مضيق هرمز ،وقبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يوليو.



مع استمرار صعود أسعار النفط العالمية مرة أخرى ،تتزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1533 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1541$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1545 $).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مستقرًا مقابل الدولار ،بعدما فقد يوم الاثنين نسبة 0.25% بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في شهرين عند 1.1581 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



ترتفع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يوليو ، والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 1% ،لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،على وشك تخطي أعلى مستوياتها فى أسبوعين ، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات هرمز

•باكستان تُشير إلى إحراز تقدم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مطالب واشنطن وطهران بتعويضات.

•إيران تؤكد أن المضيق سيظل مغلقًا ما لم تستجب الولايات المتحدة لشروطها، في موقف يعكس تشددًا أكبر في المفاوضات.

•وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع السلطات العليا في إيران حول أزمة مضيق هرمز.

•المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: المفاوضات بين عُمان وإيران حول مضيق هرمز في مراحل متقدمة.

•القوات الأمريكية تطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.



الفائدة الأوروبية

•وسط صعود أسعار النفط ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر من 35% إلى 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة عما هو متوقعًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ،وهو ما سيوسع مكاسب الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية وعلى رأسها اليورو.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على دعمه ويترقب استعادة الزخم – توقعات اليوم – 12-08-2026