سعر النحاس يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 12-8-2026

واصل سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب مستوى 6.6000$ دون تسجيل أي مستوى إيجابي جديد نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض, إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 6.5000$ للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتجاوز العائق المستقر عند 6.6500$ ومن ثم ليبدا باستهداف المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 6.8700$ و7.0200$ على التوالي.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الصاعد بمحاولة كسر السعر لدعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 6.3900$ والاستقرار أدناه, مما قد يجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 6.2800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.7400$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع