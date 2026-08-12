الاقتصاد

سعر النحاس يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 12-8-2026

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سعر النحاس يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 12-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 05:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

واصل سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب مستوى 6.6000$ دون تسجيل أي مستوى إيجابي جديد نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض, إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 6.5000$ للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتجاوز العائق المستقر عند 6.6500$ ومن ثم ليبدا باستهداف المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 6.8700$ و7.0200$ على التوالي.

 

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الصاعد بمحاولة كسر السعر لدعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 6.3900$ والاستقرار أدناه, مما قد يجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 6.2800$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.7400$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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