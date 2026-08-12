شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بشكل طفيف مع تصاعد التوترات بشأن إيران وترقب بيانات أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً بتجدد التوترات في منطقة الخليج، بينما تركز الأسواق على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال التداولات، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.85.

ويلجأ المستثمرون إلى شراء الدولار، باعتباره من أصول الملاذ الآمن، عندما تتزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وقال محللون إن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الصادرة يوم الجمعة الماضي لم تضغط بشكل كبير على الدولار، في ظل توقعات الأسواق بأن يكون التضخم هو العامل المحدد للخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ودعم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي هذا الرأي يوم الثلاثاء، قائلاً إنه يشعر بقلق أكبر بشأن ارتفاع التضخم مقارنة بضعف سوق العمل.

بيانات التضخم

ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات المقرر صدورها في وقت لاحق من الجلسة ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه في يونيو، عندما انخفضت أسعار النفط وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ويتركز اهتمام الأسواق الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة، في ظل أن تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

كما أن مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الشهر الماضي، لم ينجحا في تبديد حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وتشير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال يبلغ 50% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في 16 سبتمبر، وفقاً لأداة «FedWatch» التابعة لمجموعة «CME».

الين يترقب احتمال تباين مسارات أسعار الفائدة

ستكون عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار تراجع رهانات الأسواق على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية عاملين حاسمين لدعم الين، بينما سيعكس أي رفع لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في سبتمبر تمسك البنك بمسار تطبيع السياسة النقدية.

وتشير تقديرات الأسواق إلى الاتجاه نفسه، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، ما يعكس تنامي توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وتراجع الين بنسبة 0.05% أمام الدولار إلى 159.38 يناً للدولار، ليصل إلى أضعف مستوياته خلال الشهر، رغم التدخل المشترك الأخير من السلطات الأمريكية واليابانية لدعم العملة اليابانية.