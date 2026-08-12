شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تندفع صعوداً إلى أعلى مستوى فى 7 أسابيع وسط طلب قوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تتخلي عن مستوياتها الأعلى في أسبوعين

•إيران وعمان يقتربان من التوصل لاتفاق حول مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



اندفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء صعوداً إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،يأتي هذا الصعود وسط طلب قوي على المعادن النفيسة ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي وتباطؤ أسعار النفط ،وسط أنباء عن اقتراب إيران وعمان من التوصل إلى اتفاق نهائي حول مضيق هرمز.



تصدر في وقت لاحق اليوم ،بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو ،والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 3.25% إلى (66.80$ ) الأعلى منذ 22 يونيو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (64.70$)، وسجلت أدنى مستوي عند (64.62$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقدت أسعار الفضة نسبة 1.6% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة جلسات الأخيرة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي تراجع مستويات الدولار وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية ،في ظل التقارير الإعلامية التي تشير إلى اقتراب إيران وعمان من الاتفاق حول تنظيم الملاحة عبر مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،لتتخلي عن مستوياتها الأعلى في أسبوعين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى تزايد الآمال حول إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.



مستجدات هرمز

•المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: المفاوضات بين عُمان وإيران حول مضيق هرمز في مراحل متقدمة.



•باكستان تُشير إلى إحراز تقدم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مطالب واشنطن وطهران بتعويضات.



•وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع السلطات العليا في إيران حول أزمة مضيق هرمز.

الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 52% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 48%.



•وتسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 24% ،تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 76%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الفضة

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل من توقعات السوق ستتراجع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،وهو سيدفع أسعار الفضة إلى المزيد من الصعود وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.



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