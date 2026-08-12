شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بفعل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعدما عززت الهجمات على سفينتين المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بالتزامن مع وصول المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران إلى طريق مسدود.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2 سنتاً، أو 0.02%، إلي 88.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت جرينتش، متجهة نحو تسجيل مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 24 سنتاً، أو 0.3%، إلى 83.44 دولار للبرميل، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق، قبل أن يتراجعا لفترة وجيزة مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، التي أشارت مصادر في القطاع إلى احتمال ارتفاعها بشكل كبير.

تعثر المفاوضات

واستأنفت الأسعار مكاسبها بعدما قال مصدر إيراني رفيع لرويترز إنه لا توجد محادثات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، موضحاً أن الاتفاق، من وجهة نظر طهران، لم يكن له تاريخ بدء محدد، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده.

وأعلنت الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن عن هجمات منفصلة استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب يوم الثلاثاء، وهما من أهم ممرات تصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط، إلى جانب قناة السويس.

وأظهرت بيانات حركة الملاحة أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع، عند ثماني سفن فقط يوم الثلاثاء.

وقبل اندلاع الحرب، كانت حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي تتراوح بين 125 و140 سفينة يومياً.

بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية

تحول اهتمام المستثمرين أيضاً إلى بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأربعاء.

وقالت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي (API)، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل حاد، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.

وارتفعت مخزونات الخام بنحو 9.1 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات بمقدار 1.5 مليون برميل و596 ألف برميل على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً للمصادر.

وفي ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع الحرائق التي اندلعت في خزانات تخزين الوقود بمجمع الزاوية النفطي أصبحت تحت السيطرة، ما ساهم أيضاً في تخفيف الضغوط الصعودية على الأسعار.