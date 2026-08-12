تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-08-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما شكلت دايفرجنس إيجابيًا يعزز من الأداء الصعودي للسعر، وسط استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر الاستفادة من الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد ويدعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.