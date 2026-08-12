الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 11:53 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما شكلت دايفرجنس إيجابيًا يعزز من الأداء الصعودي للسعر، وسط استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر الاستفادة من الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد ويدعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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