الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 11:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 89.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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