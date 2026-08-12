تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-08-2026

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 89.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.