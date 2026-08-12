الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 12-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 12:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعيد المسار الرئيسي الصاعد إلى الواجهة ويمهد الطريق امام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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