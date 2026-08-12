شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-12 12:02 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12
واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعيد المسار الرئيسي الصاعد إلى الواجهة ويمهد الطريق امام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر.