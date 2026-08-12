تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 12-08-2026

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعيد المسار الرئيسي الصاعد إلى الواجهة ويمهد الطريق امام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر.