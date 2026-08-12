سعر سهم بروكتر آند جامبل (PG) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 12-08-2026

انخفض سعر سهم شركة بروكتر آند جامبل Procter & Gamble (PG) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 148.50$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 140.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط