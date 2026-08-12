هاني ويل (HON) يتعرض للسقوط الحر - توقعات اليوم – 12-08-2026

انزلق سهم هاني ويل HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينهي بذلك آمال التعافي على المدى القريب ما يضاعف من الضغط السلبي حوله، ما ينذر بالمزيد من التراجعات.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 251.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 218.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط